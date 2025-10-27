Відомий ресторатор Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко вперше показався зі своєю дівчиною. Обраницю кулінара звуть Катерина Воскресенська. Фото зі своєю коханою він показав в Instagram, пише Табло ID.

Зокрема. шеф-кухар наголосив, що вони зустрічаються майже 9 місяців, проте тепер буде показувати Катю частіше.

“Катерина. Ми вже 3+3+3 місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше”, – написав він.

На фото Євген стоїть на кухні свого ресторану та тримає за руку дівчину.

“Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте/їжте українське. Цьом”, – додав він.

Пара дуже довго приховувала свої стосунки

Кулінар пообіцяв частіше показувати обраницю шанувальникам

Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко зустрічався з кондитеркою Катериною Пєсковою, яка була учасницею сьомого сезону “МастерШеф”, проте у них нічого не склалося.