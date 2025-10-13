Кеті Перрі та Джастіна Трюдо підловили за поцілунками на спільному відпочинку

Американська співачка Кеті Перрі, яка в червні розлучилася з голлівудським актором Орландо Блумом, схоже, закрутила новий роман. Пише ТСН.

Принаймні, про це свідчить низка доказів, в тому числі й зафільмованих на камеру. Річ у тім, що артистку заскочили з відомим політиком, з яким вона доволі пікантно проводила час. Ще наприкінці вересня турист, який на човні спостерігав за китами, запримітив виконавицю на яхті з колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Кеті Перрі була в чорному суцільному купальнику, а політик засвітився топлес у самих лише джинсах. Парочка доволі пікантно обіймалася, пристрасно цілувалася, а Трюдо без сорому тримав співачку за сідниці. Свідок встиг зробили декілька знімків, які опублікувало видання Daily Mail.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

До речі, вперше про ймовірні стосунки Кеті Перрі з Джастіном Трюдо заговорили ще наприкінці липня. Парочку заскочили за прогулянкою в парку, а згодом за вечерею в ресторані. Щоправда, тоді деякі джерела запевняли, що стосунків між ними немає. Проте тепер такими пікантними фото з яхти тяжко заперечувати роман. Ані політик, ані співачка не коментують подробиці особистого життя.

Зазначимо, у червні Кеті Перрі розлучилася з актором Орландо Блумом, від якого народила доньку Дейзі. Тим часом Джастін Трюдо холостякує ще від 2023 року. Саме тоді політик розлучився з дружиною, яка народила йому трьох дітей – синів Ксав’є та Адріана і доньку Еллу-Грейс.

