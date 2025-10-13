Калуська громада провела в останню путь Героя Вадима Манюка

Вадим Манюк народився в Калуші. Дитинство пройшло в с. Красне. Навчався в ліцеї №4, де почав активно займатися волейболом. Згодом продовжив навчання у технікумі.

Був учасником Євромайдану. З 2015 по 2018 рік брав участь в АТО.

У 2016 році одружився. В сім’ї народився син Давид.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Вадим пішов до військкомату і у березні 2023 року Воїн став на захист України.

Герой самовіддано служив старшим навідником кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Із 26 березня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти.

В офіційному сповіщенні повідомляється, що молодший сержант Вадим Манюк, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, загинув 24 березня 2025 року в Донецькій області.

“Сьогодні рідні, друзі, мешканці міста, побратими прийшли віддати шану й схилити голови за найвищу жертву нашого земляка в ім’я вільної і незалежної України”, – оприлюднив Андрій Найда.

Похоронили Героя на Алеї Слави міського кладовища у Калуші.

Вадим Манюк назавжди в історії героїчної боротьби України за вільне майбутнє.