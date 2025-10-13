Бурштинська громада провела в останню дорогу Героя Романа Гуля

На колінах, під звуки муніципального оркестру, мешканці Бурштинської громади на Івано-Франківщині провели Героя Романа Гуля у його останню земну дорогу. Під час служби воїн загинув у дорожньо-транспортній пригоді.



Сьогодні, 13 жовтня, Бурштинська громада з глибоким болем і сльозами на очах зустрічала свого Захисника — Романа Гуля. Домовину з тілом воїна пронесли до Палацу культури “Прометей”, де з ним прощалися побратими, друзі, односельці, інформує Бурштинська міська рада.

Далі траурна процесія рушила до храму священномученика Йосафата. Тут священнослужителі громади продовжили чин похорону, молячись за спокій душі воїна.

Поховали Героя на Алеї слави міського кладовища. У великому смутку залишилися його кохана дівчина Валентина, сестра Марія, прийомна мама, побратими, рідні й уся громада.

Роман Гуль народився 7 квітня 2001 року в селі Тенетники. Його дитинство було непростим — у ранньому віці він осиротів. Та попри всі випробування, виріс світлою, доброю, щирою людиною. Вихований у прийомній сім’ї, він з юних років знав ціну тепла, любові та доброти.

Після навчання у Коропецькій школі продовжив здобувати професію у Бучацькому професійно-технічному училищі №26. Коли настав час служити Батьківщині, Роман без вагань став до лав українського війська. Після строкової служби підписав контракт зі Збройними силами України, служив у військовій частині Т 0300.

7 жовтня 2025 року, виконуючи службові обов’язки, Роман Гуль трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Йому було лише 24 роки.