ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті попрощаються із загиблим воїном Миколою Луцаном

Автор: Уляна Роднюк
Український військовий на тлі прапора України
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Додому востаннє повертається захисник України — Луцан Микола Миколайович, 31.01.1977 р.н., мешканець села Новиця Новицької територіальної громади.

Солдат Луцан Микола служив кулеметником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 5 батальйону територіальної оборони.

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну її свободу і незалежність, під час виконання обов’язків військової служби загинув 08.10.2025 року на Пологівському напрямку Запорізької області.

“Вся наша громада глибоко співчуває рідним і близьким, друзям і бойовим побратимам. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати близької людини”, – повідомляє Новицька Тг.

Вічна пам’ять та вічна Слава Захиснику України!

Виїзд скорботного кортежу з Підгірок завтра, у вівторок, 14 жовтня о 14:00 год. Парастас відбудеться завтра, у вівторок, 14 жовтня о 18:00 год. Чин похорону в середу, 15 жовтня о 11:00 год в селі Новиця.

Джерело(а) інформації

Новицька Тг.

СХОЖІ НОВИНИ