На Прикарпатті попрощаються із загиблим воїном Миколою Луцаном

Додому востаннє повертається захисник України — Луцан Микола Миколайович, 31.01.1977 р.н., мешканець села Новиця Новицької територіальної громади.

Солдат Луцан Микола служив кулеметником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 5 батальйону територіальної оборони.



Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну її свободу і незалежність, під час виконання обов’язків військової служби загинув 08.10.2025 року на Пологівському напрямку Запорізької області.

“Вся наша громада глибоко співчуває рідним і близьким, друзям і бойовим побратимам. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати близької людини”, – повідомляє Новицька Тг.



Вічна пам'ять та вічна Слава Захиснику України!

Виїзд скорботного кортежу з Підгірок завтра, у вівторок, 14 жовтня о 14:00 год. Парастас відбудеться завтра, у вівторок, 14 жовтня о 18:00 год. Чин похорону в середу, 15 жовтня о 11:00 год в селі Новиця.