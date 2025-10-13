У Франківську провели науково-практичний семінар «Публічне управління в умовах війни»

Університет Короля Данила організував науково-практичний семінар «Публічне управління в умовах війни», який уже вп’яте об’єднав фахівців галузі, науковців і представників місцевого самоврядування для обговорення актуальних викликів управлінської сфери в умовах воєнного стану, пише Правда.іф.

Модератором заходу став доцент кафедри права імені академіка УАН о. Івана Луцького, кандидат юридичних наук Олександр Загурський.

«Це вже п’ятий, ювілейний, семінар із цієї тематики. Війна змінила все, і публічне управління сьогодні є відповіддю на ті виклики, з якими стикається місцеве самоврядування. Це питання спроможності громад, роботи з ВПО, розподілу фінансів, реформ у сфері освіти й медицини, підготовки майбутніх управлінців. Головне, щоб Україна мала чітку стратегію виходу з антикризових ситуацій, адже багатство кожної громади – це люди, які там проживають», – наголосив Олександр Загурський.

Серед спікерів семінару:

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Григорій Монастирський, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету, з доповіддю «Реагування системи вищої освіти на виклики кадрового забезпечення публічного управління в умовах воєнного стану та поствоєнної відбудови»;

Євгенія Бардяк, депутатка Івано-Франківської обласної ради – «Включення малозалучених груп до ухвалення рішень: молодь, жінки, ВПО»;

Юрій Стефанчук, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України – «Місцеве самоврядування 2026 року: нові виклики – нові можливості»;

Мар’яна Масляк, селищна голова Войнилова – «Стійкість громади в умовах обмежених ресурсів»;

Василь Рибчак, селищний голова Рожнятова – «Відкритість і взаємодія: партнерство як основа для сталого розвитку».

«Дякую, шановні колеги, за довіру й за те, що створюєте в Університеті Короля Данила європейську атмосферу дискусії, інклюзії та відкритості. Це простір, де можна говорити відверто про складні речі», – зазначив Григорій Монастирський у вступному слові.

Проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації УКД Любомир Ілин привітав учасників заходу та вручив подяки ініціаторам створення науково-практичного семінару – Василеві Мельничуку, Богданові Гамалюку, Юрієві Стефанчуку, Григорієві Монастирському та Олександрові Загурському.