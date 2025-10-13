Священник з Прикарпаття став військовим капеланом

Отець Володимир двадцять років служив священником у прикарпатському селі, знаходячи спокій у молитвах і щоденній праці з людьми. Та коли почалася повномасштабна війна, серце покликало його ближче до тих, хто боронить.

Перший візит до військовослужбовців у 2019 році став переломним: він зрозумів, що має бути кориснішим — піти туди, де найважче, де найбільше потребують любові й підтримки. Так Володимир став капеланом. Найбільше його вразили не події, а люди, розповіли у Повітряному командуванні “Захід” Повітряних сил Збройних Сил України.

“Хлопці, виснажені, по кілька тижнів у бліндажах. Один із них, ледве тримаючись на ногах, посміхнувся і сказав: “Ще постоїмо”. В їхніх очах — іскорка надії. Це справжні титани, яких тримає Божа любов і сила духу”, — розповідає капелан Володимир.

Його головна місія — слухати.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“Коли воїн довіряється, він просто хоче виговоритися. Я сиджу поруч — іноді мовчу, іноді молюся. Не суджу, а чую серцем. Бо іноді достатньо лише одного щирого слова, короткої молитви чи мовчазної присутності, щоб повернути людину до життя і дати сили йти далі”, — переконанирй капелан.

Володимир вірить: поки в серцях воїнів жевріє іскорка віри й любові — Україна вистоїть. І він буде поруч, щоб слухати, підтримувати й надихати. Бути капеланом — це боротися не лише за перемогу у війні, а за перемогу в душі. Берегти людяність серед темряви, щоб навіть на війні залишатися людиною.