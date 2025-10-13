Трамп пригрозив путіну поставками Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що може повідомити російському диктатору володимиру путіну про намір передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, якщо найближчим часом не буде досягнуто врегулювання війни.

Про це американський лідер сказав під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, пише СіД.

За словами Трампа, Вашингтон розглядає можливість постачання Україні нових партій озброєння на прохання президента Володимира Зеленського.

«Вони хотіли б отримати Tomahawk. Це серйозний крок уперед», – зазначив Трамп. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Водночас він не уточнив, чи ухвалене остаточне рішення щодо передачі ракет, однак наголосив, що США очікують «помітного прогресу» у врегулюванні конфлікту найближчими тижнями.

Крім того, Трамп зауважив, що війна в Україні триває вже три роки, і, за його словами, «її не мало б бути».

«Українці заслуговують на повагу – вони добре тримаються, дуже добре воюють», – сказав президент США.

Трамп також висловив переконання, що президент рф володимир путін має завершити війну, інакше це може мати для нього «негативні наслідки».