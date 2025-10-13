ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні поліг захисник Микола Луцан з Калущини

Автор: Олег Мамчур
Свічки пам’яті та український військовий на тлі прапора
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що додому востаннє повертається захисник України Микола Луцан, житель села Новиця, якому 31 січня виповнилося 48 років.

Солдат служив кулеметником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 5 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ.

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну її свободу і незалежність, загинув 8 жовтня 2025 року під час виконання обов’язків військової служби на Пологівському напрямку Запорізької області.

“Вся наша громада глибоко співчуває рідним і близьким, друзям і бойовим побратимам. Нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важкий біль втрати близької людини. Вічна пам’ять та вічна Слава Захиснику України!”, — йдеться в співчутті від імені Новицької громади.

Виїзд скорботного кортежу з житлового мікрорайону “Підгірки” у Калуші запланований у вівторок, 14 жовтня, о 14:00.

Парастас відбудеться цього ж дня о 18:00. Чин похорону анонсований в середу, 15 жовтня, об 11:00 в селі Новиця.

Український військовий на тлі прапора України

СХОЖІ НОВИНИ