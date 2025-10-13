Поліція розшукує безвісти зниклу 68-річну прикарпатку

На Коломийщині розшукують Стефурак Ганну Юріївну, 1956 року народження, мешканку села Підгайчики.

У неділю, 12 жовтня, із заявою про зникнення жінки до поліції звернулася її сусідка, яка повідомила, що Стефурак Ганна відсутня за місцем проживання вже певний час, повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

За словами односельців, востаннє її бачили, коли вона йшла у напрямку села Гвіздець. На момент зникнення жінка була одягнена в безрукавку чорного кольору, чорні штани.