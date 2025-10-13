Верховина зустріла Героя Василя Танасійчука

Василь Степанович народився 12 вересня 1977 року у Верховині.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, 2 березня 2022 року Василь добровільно став до лав захисників України. Спочатку служив у розвідці, а згодом — у танкових військах 142-ї окремої механізованої бригади.

Побратими знали його під позивним «Панас».

Василь Танасійчук пережив кілька поранень і контузій, але залишався у строю до останнього.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Попрощатися з Героєм прийшли рідні, друзі, побратими, односельці.

“Вся Верховина низько схилила голову перед його подвигом, перед його правдою й любов’ю до Батьківщини”, – оприлюднила Верховинська селищна рада.

