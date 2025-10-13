На Прикарпатті патрульні виявили два факти ймовірної підробки документів

Один з них мав місце на вулиці Крайківського.

Здійснюючи патрулювання інспектори виявили мотоцикл з номерним знаком, що не відповідав даному транспортному засобу. Під час перевірки з’ясувалося, що мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку, оприлюднила Поліція Івано-Франківської області.

Інший випадок на вулиці Надрічній: за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили мотоцикл Honda. Перевіряючи реєстраційний документ на автомобіль, патрульні виявили невідповідність даних з інформаційною базою Національної поліції.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.