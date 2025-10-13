На Прикарпатті виявили незаконну вирубку лісу на понад 1,5 мільйона гривень

Фахівці Державної екологічної інспекції Карпатського округу під час перевірки дотримання природоохоронного законодавства на території Калуського району зафіксували незаконну рубку 42 дерев поблизу села Тростянець Долинської територіальної громади.
Зловмисники зрубали дерева порід дуб, ялиця, бук та вільха. Загальна шкода, завдана довкіллю, оцінюється у понад 1,5 мільйона гривень, повідомляє Місто.
У діях причетних осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).
Матеріали справи передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.