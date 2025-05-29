На Івано-Франківщині попрощались з воїном Коцуром Романом

Сьогодні, 29 травня, Яремчанська громада провела до останнього місця спочинку загиблого на війні Коцура Романа.
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Пише Правда.іф з посиланням на Яремчанську міську раду.
Минулого року 6 травня під час виконання бойового завдання із захисту України на Покровському напрямку зник безвісти солдат Роман Коцур.
На жаль, підтвердилося, що того ж дня Герой загинув.