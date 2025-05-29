На Бурштинському “морі” хочуть відновити рятувальну станцію: шукають інвесторів

21-22 травня під час Міжнародного форуму Europe Civil Security у Варшаві, Бурштинська громада представила проєкт реконструкції місцевої рятувальної станції.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Презентацію підготували польською мовою з українськими субтитрами для зручності міжнародних партнерів та мешканців громади.

Проєкт передбачає створення сучасного рятувального пункту з технічним оснащенням, здатного ефективно реагувати на надзвичайні ситуації, підвищити безпеку відпочивальників на водосховищі та стати частиною інфраструктури громадської безпеки.