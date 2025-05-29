На Бурштинському “морі” хочуть відновити рятувальну станцію: шукають інвесторів

21-22 травня під час Міжнародного форуму Europe Civil Security у Варшаві, Бурштинська громада представила проєкт реконструкції місцевої рятувальної станції.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.
Презентацію підготували польською мовою з українськими субтитрами для зручності міжнародних партнерів та мешканців громади.
Проєкт передбачає створення сучасного рятувального пункту з технічним оснащенням, здатного ефективно реагувати на надзвичайні ситуації, підвищити безпеку відпочивальників на водосховищі та стати частиною інфраструктури громадської безпеки.
“Наразі ми активно шукаємо партнерів та інвесторів, які готові долучитися до реалізації цього суспільно важливого проєкту”, – зазначив міський голова Бурштинської громади Василь Андрієшин.