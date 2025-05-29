Житель Франківщини вирощує на городі понад 30 різновидів м’яти

Більшість українців знають лише про один вид м’яти – перцева або її також називають холодна м’ята.

Але Роман Легун житель Крехович, що на Калущині, цю рослину колекціонує і у себе на городі вирощує понад 30 різновидів м’яти, пише SEEDS.

Щодо складності вирощування та проблем у догляді, тут, каже Роман Легун, все залежить від виду. Наприклад, бананова і ананасова дуже примхливі і вимагають регулярного поливу і прополювання, натомість розростаються повільно. Імбирна боїться надмірної вологи.

Полунична – хоче піщаного ґрунту і багато сонця. А от апельсинова, яблучна срібна, барбарисова не потребують особливого догляду.

“Вирощую для себе, для душі та й для людей, яким часто відправляю різновиди своєї колекції по цілій Україні. Знаю, що головна мета промислового вирощування м’яти – це одержання ментолової олії для лікувальних і харчових цілей, бо м’ята містить аскорбінову кислоту, каротин, ментол, органічні кислоти та мікроелементи. А ще цю рослину широко використовують в харчових продуктах, у виготовленні косметики, у фітотерапії та ароматерапії, а також у фармакології”, – розповів Роман Легун Інформатору.

У кулінарії, розповідає Роман, часто використовують як свіжі, так і сушені листочки чи пагінці м’яти, які мають характерний прохолодний смак і різкий ментоловий аромат. Свіжу м’яту додають у салати, супи, страви з риби, у маринади для м’яса, різноманітні соуси, а також використовують при приготуванні кондитерських і хлібобулочних виробів. А ще м’ята чудова прикраса тортів та коктейлів.

Крім різних сортів м’яти пан Роман вирощує шавлію, матрикарію, тархун, брунеру, аканту, опунцію садову, ревінь, адоніс, вереск, рудбекію, орегано, любисток, монарду та едельвейс.