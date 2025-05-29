Небайдужих просять підтримати прихисток для літніх ВПО у Войнилові

Уже за кілька днів прихисток Карітасу у Войнилові залишиться без фінансування, а люди старшого віку — без теплого ліжка, турботи та безпеки.

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12 листопада 2023 року цей прихисток прийняв перших мешканців з м. Новогродівка Донецької області. З того часу Карітас надав безпечне житло для 81 людини з Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Усі вони – люди, які на схилі літ залишилися без даху над головою, пише Бліц-Інфо.

Прихисток пристосований для проживання людей старшого віку та осіб з інвалідністю.Та з червня прихисток Карітасу залишається без фінансування. В організації просять про підтримку небайдужих — кожна гривня важлива.

Так, Тетяні Дробязко – 89. вона бачила дві війни, пережила дві окупації та втрату близьких людей. Рідне селище Тетяни Петрівни на Донеччині зараз під окупацією. Що з її будинком, вона не знає і чи зможе повернутися туди, їй теж невідомо.

Анатолію Лозному — 72. Він приїхав із Донеччини. Його рідне село окуповане. Бойові дії позначилися й на здоров’ї чоловіка. Інсульт стався просто в День народження. Уже шостий… До Прихистку у с. Войнилів його привезли у важкому стані, на реанімобілі. Тепер йому краще, але болить не лише тіло, а й душа. У чоловіка одна мрія – щоб закінчилася війна.

Олександрі Козловій — 83. У дитинстві вона вже тікала від війни, ночувала на холодній землі, а тепер на схилі літ змушена була залишила дім у Херсоні. Жінка пережила окупацію, обстріли, смерть близьких та втрату безпечного місця проживання. Довгі місяці страху закінчились лише тоді, коли вона потрапила до нашого Прихистку.

“Вони потерпали від обстрілів у рідних домівках. Війна змусила їх шукати собі прихисток деінде. Їхні історії зворушують до сліз Завдяки вашій підтримці ми можемо і далі дбати про цих людей — дарувати не лише їжу та дах над головою, а й відчуття гідності, поваги та людяності”, – закликають у Карітасі.