Чому «ИнсайдерUA» зрадив свою аудиторію: правда про рекламу шахраїв

У час, коли українці щодня ризикують життям на передовій і шукають будь-які способи підвищити фінансову стійкість своїх родин, потреба в надійній інформації стає питанням національної безпеки. Саме тому здивування викликає ситуація, коли один із найвідоміших в Україні телеграм-каналів «ИнсайдерUA» раптом перетворюється… на рекламне агентство шахраїв.

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Сьогодні (29.05.2025) «ИнсайдерUA» опублікував анонс нібито українського «винаходу», який «вразив США» та за патент на який пропонували 2 000 000 $. Автор повідомлення — пан Олександр Орловський із «криптospільноти» FFA — обіцяє «5 легких способів заробітку без вкладень», «план, як новачку отримати $1000 за перший тиждень» і навіть «як заробити $3000 на криптовалюті». Вхід для українців безкоштовний!

Насправді вся історія пана Орловського виявилася не більше ніж ретельно фасадованою пірамідою: у березні 2025 року Київський районний суд визнав його винним за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України в шахрайстві в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили понад 500 ошуканих інвесторів із різних регіонів країни, а загальна сума завданих збитків перевищила $4 000 000. Крім реального терміну ув’язнення (за вироком суду — від 7 до 12 років), усі його банківські рахунки та криптовалютні гаманці були арештовані й перебувають під контролем Національної поліції: тепер Орловський не може навіть подивитися на свій «віртуальний капітал» без офіційного супроводу слідчого.

Іронія долі чи подвійні стандарти?

Якщо «ИнсайдерUA» позиціонує себе як канал, що «тримає руку на пульсі» та інформує про реальні виклики війни, то чому раптом вирішив прорекламувати людину, котра позбавила довіри до крипторинку сотні українців? Варто було б очікувати, що перш ніж вкинути в стрічку обіцянки швидких грошей, редакція перевірить не тільки грайливий tone of voice, а й кримінальне минуле героя публікації.

Журналістська етика під загрозою

Питання не в тому, чи має канал право отримувати рекламні відсотки. Питання — чи не підриває він довіру своєї аудиторії, змішуючи перевірені новини з відвертим шахрайством. У воєнний час, коли соціальні мережі стали ареною інформаційних боїв, професійна відповідальність журналіста зростає в рази. А реклама схем, які в кращому разі залишать людей без останньої гривні, а в гіршому — підвищать рівень безробіття, виглядає як мінімум недоречно.

Адже справжня журналістика вміє посміятися над собою, але ніколи не сміється з людей, які вірять обіцянкам швидких грошей. Тому закликаємо всіх читачів зберігати критичне мислення, а медіа — принциповість.