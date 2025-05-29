В Івано-Франківській обласній лікарні презентували новий магнітно-резонансний томограф. ФОТО

Сьогодні в обласній клінічній лікарні презентували новий магнітно-резонансний томограф Vantage Galan 3T Supreme Edition.

Відтепер фахівці закладу працюватимуть з найновішим японським обладнанням і зможуть надати пацієнтам ще більш якісну діагностику.

За словами фахівців, разом з цим обладнанням лікарня отримала унікальну можливість для найскладніших діагностичних випадків в МРТ-візуалізації.

“Відтепер ми маємо ще більше можливостей у плані діагностики та візуалізації, — говорить завідувач відділення Ілля Калач. — Це найсучасніше МРТ. І у нас є персонал, що має практику роботи у цій сфері, тому пацієнти відтепер будуть мати доступ до обстежень ще вищої якості. І це достойно для лікарні такого масштабу, як наша”.

Йдеться про покращене зображення, вищу швидкість сканування, технічні характеристики, завдяки чому є змога робити нейровізуалізацію головного та спинного мозку, мамографію, особливо важливо це для хребта і суглобів.

“На такому апараті наші працівники ще не працювали. Це перший з такої лінійки. І ми дякуємо нашому Міністерству охорони здоров’я за сприяння, — говорить генеральний директор лікарні Остап Гришук. — Будемо вдосконалювати методики, вже проходимо поглиблене навчання, маємо відповідних фахівців…”.

Світлана Андрусяк тут працює медичним реєстратором. Каже, очікує інтенсивного спілкування з людьми, щоби допомогти їм, пом’якшити занепокоєння, бо з хворобами переважно всі такі…

“Люди різні, з хворобами душевними і фізичними, — каже пані Світлана. — У спілкуванні іноді непросто, але вдається знаходити підхід і налаштовувати на позитив”.

Вже за кілька хвилин після відкриття до кабінету заходить військовий Ярослав. Каже, мені би зробити обстеження у вас, чув, що тут нове якісне обладнання поставили.

“Я проходив таке обстеження перед військкоматом у 2022 році. А зараз маю направлення від ревматолога, вже довгий час турбує спина, постійні болі. Треба здоров’я поправити, бо ремонтую дрони, хлопці чекають”, — пояснює Ярослав зі сподіванням на швидкість діагностики.

Поки лікар ставить уточнюючі питання, на кшталт, чи тягне ногу, про інтенсивність болів, дівчата переглядають документи і запрошують до зали на обстеження.