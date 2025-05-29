Прикарпатка віддала «провидиці» 70 тисяч гривень за пошук чоловіка на війні

Аферистка запевнила потерпілу, що допоможе знайти чоловіка-військовослужбовця, який не виходить на зв’язок.

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За свої «послуги» псевдомагиня хотіла грошову винагороду – 70 тисяч гривень. У надії отримати хоча б якусь інформацію, потерпіла погодилася, повідомляє поліція Івано-Франківської області.

“За словами 32-річної потерпілої, після самостійних спроб знайти бодай якусь звістку про чоловіка, який зник безвісти під час бойових дій, вона звернулася до «ясновидиці». ЇЇ заявниця знайшла у соціальній мережі. Шахрайка пообіцяла допомогти встановити місцезнаходження чоловіка за допомогою нібито магічних обрядів. Після передачі грошей, шахрайка припинила спілкування. Лише згодом потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі встановлюється особа зловмисниці та інші можливі потерпілі.