В Івано-Франківську вшанували правоохоронців, які загинули під Слов’янськом. ФОТО

Сьогодні, 29 травня, у Меморіальному сквері Івано-Франківська відбулися поминальні заходи на честь загиблих правоохоронців, які віддали життя під час виконання службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції.

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Вшанувати пам’ять полеглих захисників зібралися рідні загиблих, побратими, друзі, представники духовенства та керівництво поліції Івано-Франківщини. Присутні вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання та спільною молитвою. На могилах Героїв-правоохоронців запалили лампадки та поклали квіти.

Нагадаємо, трагедія сталася 29 травня 2014 року поблизу Слов’янська. Після розвантаження продуктів харчування та проведення ротації особового складу на одному з блокпостів бойовики збили з ПЗРК (переносного зенітного ракетного комплексу) український гелікоптер Мі-8 Національної гвардії України.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 12 українських захисників: шестеро військовослужбовців і шестеро бійців спеціальної роти міліції з Прикарпаття. Серед них – Петро Безпалько, Василь Семанюк, Володимир Шарабуряк, Володимир Лисенчук, Петро Стап’юк та Віктор Яков’як.

Того трагічного дня загинув також генерал-майор Сергій Кульчицький – начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України. Він став першим генералом в історії незалежної України, який загинув під час виконання службових обов’язків.

Ще одного прикарпатського правоохоронця – Михайла Шемегінського – було вбито на блокпосту біля Слов’янська.