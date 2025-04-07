На Івано-Франківщині пораненому воїну вручили відзнаку “За досягнення у військовій службі”

Військовослужбовці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки спільно з представниками від Оперативного командування “Захід” відвідали поранених воїнів у лікувальних закладах області.

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Також вручили їм відзнаки “За досягнення у військовій службі”, йдеться на Фейсбук-сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.

“Сьогодні ми відзначаємо наших військовослужбовців, які після тяжких поранень лікуються та відновлюються. Хлопці втратили здоровʼя у боротьбі з ворогом, тому наш обовʼязок, нашого Управління та командування, підтримувати військових та допомагати у процесі реабілітації. І сьогодні воїни отримають заслужені відзнаки від імені командувача військ оперативного командування “Захід” “За досягнення у військовій службі”. Хлопці їх реально заслужили у боях із ворогом”, — підкреслив начальник управління цивільно-військового співробітництва ОК “Захід” полковник Андрій Рисюк.

Старший сержант ЗСУ Євген Боднар отримав поранення у селищі Веселе Донецької області. Захисник допоки на реабілітації, однак вже роздумує, чим корисним займеться у війську після одужання. Отриману почесну відзнаку від командування називає мотивацією. Адже це, насамперед, заохочення для військовослужбовця.

“Звичайно, що приємно. Я не очікував, якщо чесно. Мене не попереджали, що будуть такі гості. А тут командування, керівництво і вручення відзнаки. Звичайно, що це дуже мотивує”, — ділиться своїми враженнями Євген Боднар.

Також військовослужбовці ОТЦК та СП спільно з представниками від ОК «Захід» відвідали лікарню у Калуші. Там після поранення проходить лікування військовослужбовець ЗСУ Євген Слюзар. Восени минулого року чоловік внаслідок мінно-вибухової травми втратив нижню кінцівку. Попереду — довгий шлях лікування, протезування та відновлення.

“Такі візити, відзначення нас, військових, — це особисто для мене ще один крок у лікуванні. Мені приємно, що не забувають. Після поранення це особливо важливо відчувати, що є така підтримка”, — розповів Євген Слюзар.

Такою ж почесною відзнакою нагородили військовослужбовця ЗСУ, який нещодавно повернувся з полону. Солдат Іван Білоус нарешті вдома. Відновлюється. Адже після полону в бійця суттєво погіршилася пам’ять, а загальний стан здоров’я потребує довгої реабілітації.