На Франківщині відкрили меморіальну дошку бійцю Івану Яремину

У Печеніжинській громаді 6 квітня 2025 року відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Івану Яремину. Боєць поліг у Курській області рф 8 жовтня 2024 року.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці громади.

Пам’ятну таблицю розмістили на фасаді Княждвірського ліцею, у якому навчався військовослужбовець. На захід прийшли родичі військового, влада, духовенство, друзі та односельці.

“Вони згадували Івана як віддану, добру та світлу людину, він завжди був готовий допомогти іншим, без вагань став на захист своєї Батьківщини”, — йдеться у дописі.

Що відомо про Івана Яремина

Іван Яремин народився 10 червня 1987 року. Служив вогнеметником у 61 окремій механізованій бригаді. Військовослужбовець загинув 8 жовтня 2024 року під час стрілецького бою в Курській області РФ.