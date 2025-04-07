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Україна відправить делегацію до США для переговорів щодо нової "мінеральної угоди"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна відправить делегацію до США для переговорів щодо нової “мінеральної угоди”

Автор: Олег Мамчур
07/04/2025 20:03
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Цього тижня Україна направить делегацію до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка може надати США доступ до українських стратегічних корисних копалин.

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Про це в коментарі Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Новий проєкт угоди від США свідчить, що намір створити спільний фонд або інвестувати разом зберігається», — заявила Свириденко під час робочої поїздки на північ країни.

До складу делегації увійдуть представники Мінекономіки, МЗС, Мін’юсту та Мінфіну. Переговори щодо угоди тривають давно і вже спричинили напругу у відносинах Києва і Вашингтона. У лютому сторони мали підписати рамкову угоду, але процес було зірвано після напруженої зустрічі в Білому домі між Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом Володимиром Зеленським.

Після витоку тексту нового проєкту в українських ЗМІ, критики звинуватили США в спробі обмежити суверенітет України над її ресурсами. Документ охоплює не лише рідкоземельні метали, а й нафту та газ.

Україна володіє значними покладами понад 20 стратегічно важливих мінералів, зокрема титану, літію та урану. Однак, як зазначила Свириденко, нинішній документ — це лише позиція юридичної групи Мінфіну США, а не спільно погоджений проєкт.

«Це не остаточна версія. Нам потрібно визначити наші «червоні лінії» і ключові принципи, і вже з цим їхати на перемовини», — наголосила вона.

Міністерка підтвердила, що новий варіант детальніше описує структуру майбутнього інвестиційного фонду, однак не визначає ролі України в його управлінні — це ще предмет дискусій.

«Ми прагнемо, щоб фінальний документ відповідав нашим стратегічним інтересам», — сказала Свириденко.