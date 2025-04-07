Україна відправить делегацію до США для переговорів щодо нової “мінеральної угоди”

Цього тижня Україна направить делегацію до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка може надати США доступ до українських стратегічних корисних копалин.

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Про це в коментарі Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Новий проєкт угоди від США свідчить, що намір створити спільний фонд або інвестувати разом зберігається», — заявила Свириденко під час робочої поїздки на північ країни.

До складу делегації увійдуть представники Мінекономіки, МЗС, Мін’юсту та Мінфіну. Переговори щодо угоди тривають давно і вже спричинили напругу у відносинах Києва і Вашингтона. У лютому сторони мали підписати рамкову угоду, але процес було зірвано після напруженої зустрічі в Білому домі між Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом Володимиром Зеленським.

Після витоку тексту нового проєкту в українських ЗМІ, критики звинуватили США в спробі обмежити суверенітет України над її ресурсами. Документ охоплює не лише рідкоземельні метали, а й нафту та газ.

Україна володіє значними покладами понад 20 стратегічно важливих мінералів, зокрема титану, літію та урану. Однак, як зазначила Свириденко, нинішній документ — це лише позиція юридичної групи Мінфіну США, а не спільно погоджений проєкт.

«Це не остаточна версія. Нам потрібно визначити наші «червоні лінії» і ключові принципи, і вже з цим їхати на перемовини», — наголосила вона.

Міністерка підтвердила, що новий варіант детальніше описує структуру майбутнього інвестиційного фонду, однак не визначає ролі України в його управлінні — це ще предмет дискусій.