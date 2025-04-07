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У Франківському медуніверситеті провели день відкритих дверей. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківському медуніверситеті провели день відкритих дверей. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
07/04/2025 19:31
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6 квітня в Івано-Франківському національному медичному університеті організували день відкритих дверей. Його провели у форматі навчальних пар.

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Орієнтовно 230 абітурієнтів з різних областей України відвідали 15 локацій, поспілкувалися з викладачами, ректором і представниками приймальної комісії, передає Суспільне.

Відвідувачі заходу отримали халати, відвідали лекцію та практичне заняття з медицини. Такий досвід дає можливість абітурієнтам зрозуміти, чи хочуть вони працювати у цій галузі, каже ректор ІФНМУ Роман Яцишин.

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“Ми сьогодні показуємо всі спеціальності й освітні програми, які є в університеті. Це — медицина, стоматологія, фармація, реабілітаційні напрямки. Також фізична терапія і ерготерапія, прикладна лінгвістика, парамедицина, бакалаврат у медсестринстві, косметологія. На кожній із цих локацій побачили багато абітурієнтів. Кожен може обрати спеціальність за своїми вподобаннями”, — розповідає Роман Яцишин.

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За його словами, в лікарнях Івано-Франківщини не вистачає медичних сестер. Також є загальноукраїнська тенденція до зменшення кількості лікарів.

“Можливо, сьогодні немає дефіциту лікарів, але в найближчі роки — передбачається, тому що багато з них виїжджають за кордон. Є галузі, які взагалі поки не заповнені: фізична терапія, ерготерапія. Зокрема, в цьому році ми відкрили терапію мови і мовлення і проводимо спеціалізацію для тих людей, які будуть вчити наших майбутніх студентів”, — каже Роман Яцишин.

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Абітурієнти могли відвідати пари на двох із 15 різних локацій, спробувати попрацювати в тій галузі, яка найбільше до вподоби.

Франківець Юрій Козріз обрав кафедру біохімії та кафедру судової медицини. Каже: на останньому занятті зрозумів, що хоче бути судмедекспертом.

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Франківець Юрій Козріз. Суспільне Івано-Франківськ

“На парі з біохімії ми досліджували вміст пробірок з прозорою рідиною. Там були білок, жири та вуглеводи, і ми мали визначити в якій, що міститься. А на судмедекспертизі за допомогою спеціальної стружки й скотчу досліджували та знімали відбитки пальців на ножі, щоб ввести їх в базу даних. Так можна виявити, хто вчинив злочин. Це — гарний формат взаємодії, адже студент зразу може відчути і зрозуміти, як працювати в цій спеціальності. Я спочатку хотів поступати на лікувальний фах, а тепер планую на судову медицину”, — каже Юрій Козріз.

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Франківка Уляна Боднар відвідала заняття на кафедрі ембріології та хірургії.

“Дуже цікаво, особливо на ембріології гарно розказував викладач. Зараз на парі з хірургії працюю зі швами. Це — перший такий досвід у мене. Раніше я планувала на радіологію йти, щоб працювати лікарем УЗД, КТ, але тепер зрозуміла, що хочу стати в майбутньому репродуктологом”, — каже Уляна Боднар.

ІФНМУ, день відкритих дверей, медицина

Веронія Ялевська приїхала на день відкритих дверей із Полтави. Дівчина навчається там в медуніверситеті, проте через повномасштабну війну вирішила вступити у заклад на заході країни.

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“Війна продовжується і якість навчання погіршується. Зараз тут спокійніше і студенти мають змогу навчатися. Тут менше тривог — це дуже впливає на якість навчання. Мені подобається тут стиль викладання, те, як проходять пари. Добре, що у нас є можливість зрозуміти, чи підходить таке навчання”, — каже Веронія Ялевська.

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Після практичних занять абітурієнти зустрілися з ректором та представниками приймальної комісії.

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