На Івано-Франківщині провели в останню дорогу захисника Волощука Василя

Сьогодні, 2 квітня 2025 року, до місця вічного спокою провели мужнього воїна, люблячого сина, чоловіка, батька, хорошу людину Волощука Василя.

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Пише Правда.іф з посиланням на Лачинську громаду

Василь Волощук проходив службу у 10-ій Окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Попрощатися з Героєм зібралися військові, жителі Ланчинської громади та рідні полеглого.

“Василь Волощук, 1975 року народження, правдою та волею стояв за Україну, боровся за свободу нашої держави і щиро вірив у те, що перемога вже скоро прийде на нашу землю”, – йдеться у дописі.

Жалобна хода пройшла від дому захисника до могили ОУН-УПА, де поховали Героя.