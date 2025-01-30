В Івано-Франківську розшукали чотирьох неповнолітніх

Поліція розшукала дітей, які вийшли з центру соціальної підтримки та не повернулись.

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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Чотирьох неповнолітніх вихованців Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей “Теплий дім” відшукали в Івано-Франківську.

Як зазначають, з ними все гаразд. Жодних протиправних дій щодо неповнолітніх не вчинено.

Нагадаємо, відділ ювенальної превенції розшукував неповнолітніх Тетяну Левицьку, Вікторію Орищак, Віктора Грибінника та Андрія Паньківа, які 29 січня близько 8 години пішли із закладу.