В Івано-Франківську розшукали чотирьох неповнолітніх

Поліція розшукала дітей, які вийшли з центру соціальної підтримки та не повернулись.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
Чотирьох неповнолітніх вихованців Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей “Теплий дім” відшукали в Івано-Франківську.
Як зазначають, з ними все гаразд. Жодних протиправних дій щодо неповнолітніх не вчинено.
Нагадаємо, відділ ювенальної превенції розшукував неповнолітніх Тетяну Левицьку, Вікторію Орищак, Віктора Грибінника та Андрія Паньківа, які 29 січня близько 8 години пішли із закладу.