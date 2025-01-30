Меру Івано-Франківська погрожують фізичною розправою? – дивний допис Марцінківа схвилював мережу

Сьогодні вранці на особистій сторінці міського голови Руслана Марцінківа в соціальній мережі Фейсбук з’явився доволі дивний допис.

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В ньому очільник міста написав про те, що якщо з ним щось станеться, то його обов’язки довірить виконувати секретарю міської ради Віктору Синишину, пише Правда.