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Якою буде погода в Івано-Франківську та області 30 січня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода в Івано-Франківську та області 30 січня

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 09:44
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30 січня на Івано-Франківщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 1° морозу до 1° тепла, вдень повітря прогріється до 11-13° тепла.

По області вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень прогнозують 8-13° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 3-8° тепла.

Вітер — південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. В тумані — 600-900 метрів.