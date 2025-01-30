Сьогодні 80-річниця одного із найславетніших боїв УПА проти московитських карателів в Карпатах

80 років тому на території сучасної Івано-Франківської області (Косівський район) відбувся один із найуспішніших боїв Української Повстанської Армії проти московських окупантів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Бій за повстанську “столицю” Космач

30.01.1945 – у селищі Космач на Івано-Франківщині відбувся великий бій каральних підрозділів НКВС із відділами УПА ТВ-21 «Гуцульщина».

Чекістсько-військова операція «Космацька» провадилася на теренах окремих сіл Яблунівського, Яремчанського та Коршівського районів силами 31-го, 33-го, 87-го прикордонних загонів та батальйону 256-го полку військ НКВС з метою знищення куреня УПА «Гайдамаки» (командир Дмитро Гах-«Скуба») та інших повстанських відділів.

Фактичним командиром бою зі сторони українських повстанців був уродженець Вижного Березова Мирослав Симчич – легендарний сотенний “Кривоніс”. Який зазнав поранення у тому бою.

Сотенний Мирослав Симчич

Бої за Космач тривали від 5-ї години ранку до 18-ї вечора на фронті шириною 13 км. Загалом з більшовицької сторони було задіяно до 3500 військовослужбовців (в наступі на Космач – 1200), з боку УПА оборону тримали сотні «Сурма», «Трембіта», «Чорногора», «Черемош», «Орлика», ім. Гонти та відділ «Славича».

Втрати сторін

В ході боїв знищено до 140 (за іншими даними 405) енкаведистів та багато поранено, з боку УПА 35 вбитих і 20 поранених (за іншими даними 14 полеглих та 17 поранених).

Під час наступу карателі застрілили 15 цивільних осіб, що випадково потрапили на очі. Через два дні після бою рядових убитих енкаведистів звезли до центру села, де й спалили, одного командира похоронили на кладовищі в могилі червоноармійців, інших командирів відвезли до Яблунова.

Московитська пропаганда

Відповідно до офіційних переможних чекістських звітів вбито 287 повстанців у тому числі курінний «Скуба» і 2 командира сотень, поранений командир В. Андрусяк-«Різун», взято в полон 52 стрільці.

Наскільки варто довіряти більшовицьким реляціям свідчить хоча б те, що курінний Дмитро Гах-«Скуба» жодних ушкоджень не зазнав, а загинув 27 вересня 1945 під час нападу на Коломию, всі інші командири сотень не були навіть поранені, а командир Андрусяк-«Різун» в цьому бою участи не брав.

Після Космацького бою невеликі бої та військові сутички в районі чекістської спецоперації продовжувалися ще до 8 лютого.

Мирослав Симчич

Довідково:

Мирослав Симчич останній із живих легендарних командирів УПА, який побачив Незалежність Україна та ожив до глибокої старості.

Провів 32 роки у радянських таборах.

Помер у 2023 році в Коломиї на 101-му році життя. Герой України (2022 рік).