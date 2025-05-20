На Івано-Франківщині судитимуть ексдиректора лісгоспу, котрий укладав збиткові договори

Колишній директор лісгоспу, зловживаючи своїм службовим становищем, укладав договори, якими завдав матеріальної шкоди на понад 4 млн грн.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора лісгоспу за фактом зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

“Слідством встановлено, що упродовж 2022-2023 років директор одного із спеціалізованих агролісгоспів систематично використовував свої повноваження з метою отримання неправомірної вигоди для підприємців та юридичних осіб. Посадовець укладав збиткові прямі договори продажу лісоматеріалів за цінами, значно нижчими від ринкових.

Обвинувачений реалізовував лісопродукцію за вигідною для підприємців вартістю без проведення відповідних електронних торгів, що суперечить вимогам законодавства. Зокрема за удвічі нижчою, ніж ринкова, ціною було продано лісоматеріали породи дуб.

Таким чином інтересам громади завдано матеріальну шкоду на понад 4 млн грн”, – йдеться у дописі.