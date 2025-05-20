У Франківську до двох років ув’язнення за колабораціонізм засудили псевдодиректорку школи з “ЛНР”

Псевдодиректорку школи у Старобільську, що на Луганщині, засудили в Івано-Франківську до двох років ув’язнення за колабораціонізм. Жінка до 2022 року була вчителькою хімії та біології у Старобільському ліцеї №2. Після повномасштабного вторгнення вона обійняла посаду “директора” і погодилася запроваджувати освітні стандарти РФ у навчальному закладі.

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Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Обвинувачена — уродженка села Бондарне Марківського району Луганської області. Жінка стала директоркою “Старобільської середньої школи №2” у 2022 році.

“Засуджена неодноразово публічно висловлювалася на підтримку дій окупаційної влади та вчинила дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора, а саме: особисто пройшла перепідготовку на програми РФ та здійснювала організаційну й викладацьку роботу за російським законодавством”, — йдеться у матеріалах справи.

Слідчі зафіксували, що “освітянка” отримувала за свою роботу листи-подяки від Міністерства освіти РФ. Вона також організувала навчальний процес російською мовою за підручниками, отриманими від представників “ЛНР”.

Обвинувачену судили заочно в Івано-Франківську за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Її захисник у судовому засіданні просив призначити для неї мінімальне можливе покарання.

Суд визнав жительку Луганщини винною на основі доказів слідчих, які були у відкритому доступі в інтернеті. Їй призначили два роки позбавлення волі, а також на десять років заборонили обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та закладах освіти. Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту затримання жінки.