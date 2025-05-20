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На Прикарпатті чоловік опинився у “водяній пастці” разом з конем. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
20/05/2025 09:33
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Надзвичайники Івано-Франківщини врятували чоловіка на річці Прут.

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19 травня о 18:40 на лінію 101 надійшло повідомлення від жінки про те, що посеред річки Прут на острівці, в селі Добротів Ланчинської ТГ опинився заблокованим чоловік разом з конем через різке підняття рівня води, пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

До місця виклику оперативно прибули рятувальники селища Делятин та гірські рятувальники міста Яремче.

Проведення рятувальних робіт ускладнювалось сильною течією. На місці події рятувальники за допомогою 4-місного катамарана транспортували мешканця села Чорний Потік 1989 р.н. на берег річки та передали працівникам екстреної медичної допомоги

За рішенням власника тварина залишилась у безпечному місці на острові.