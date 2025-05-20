Якою буде погода на Івано-Франківщині 20 травня

20 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5°, вдень — 14-16° тепла.

По області вночі прогнозують 2-7°, вдень — 11-16° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 3-8° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.