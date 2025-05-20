ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 20 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 20 травня

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 09:21
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

20 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5°, вдень — 14-16° тепла.
  • По області вночі прогнозують 2-7°, вдень — 11-16° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 3-8° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.