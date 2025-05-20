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«Поки тривають перемовини — на фронт їдуть дрони», - «Українська команда» передала партію безпілотників полку «Рейнджер» ССО
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Поки тривають перемовини — на фронт їдуть дрони», – «Українська команда» передала партію безпілотників полку «Рейнджер» ССО

Автор: Ігор Василик
20/05/2025 09:03
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Окремий полк «Рейнджер» Сил спеціальних операцій – це хлопці, які працюють у тилу ворога. Безшумно. Точно. Ефективно. FPV-дрони — ще один інструмент для їхньої переваги, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф

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«росія не збирається припиняти війну. Поки її представники імітують перемовини – окупанти наступають. Саме тому наші воїни щодня потребують підсилення. Зброї, техніки, дронів. Працюємо далі. Щоб наші захисники мали все, що потрібно для успішних операцій», – наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний під час передачі дронів.