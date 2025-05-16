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На Івано-Франківщині віддадуть останню шану захиснику Михайлу Карпенюку

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 19:57
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Завтра, 17 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника, кулеметника штурмового батальйону Окремого штурмового полку «Скала», Михайла Карпенюка.

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Пише Правда.іф з посиланням на Богдан Станіславський.

Орієнтовно о 10 годині він приїде до Коломиї з сторони Чернівців. Він прослідує по вул. Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Від неї пройде скорботна хода центром міста до храму Архистратига Михаїла.

Далі кортеж відправиться до Великої Камʼянки. Там відбудеться парастас о 18 годині за адресою: вул. Січових Стрільців, 1. Чин похорону розпочнеться у цьому ж місці у неділю, 18 травня, о 14 годині. Поховають захисника на кладовищі Великої Камʼянки.