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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині провели в останню путь полеглого Соколова Віктора

Автор: Оксана Марушкевич
16/05/2025 19:36
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Сьогодні у Городенківську громаду на Івано-Франківщині на вічний спочинок прибув покійний Герой Віктор Соколов, мешканець міста Херсон.

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Повідомляє Городенківська міська рада, пише Правда.іф.

Мешканці Городенківської громади на колінах зустріли нашого Захисника. Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” м.Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

Згодом в селі Олієво-Королівка, де мешкає донька військового, відбувся чин поховання Героя.

Провести мужнього сина України прийшли священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, мешканці села, найближчі та найрідніші люди.

“Сьогодні сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник Віктор показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні”, – йдеться у дописі.