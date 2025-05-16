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У Франківську інспектори затримали 15-річного псевдоволонтера з Волині. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську інспектори затримали 15-річного псевдоволонтера з Волині. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/05/2025 19:22
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15 травня в Івано-Франківську муніципальні інспектори виявили 15-річного хлопця з Волині, який збирав гроші у водіїв. Підлітка підозрюють у залученні до шахрайства.

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Про це повідомили на сайті Муніципальної інспекції “Добродій”.

“На перехресті вулиць Галицька — Тролейбусна, на проїзній частині дороги, під час червоного світла світлофора на дорогу вибіг хлопець зі скринькою, підходив до кожного авто і збирав гроші. Побачивши інспекторів, він злякався і намагався зникнути в потоці машин, чим створював аварійну ситуацію на дорозі”, — йдеться у дописі.

Муніципали поспілкувалися з підлітком. Як виявилося, його звати Ігор, хлопцеві 15 років. Він приїхав з Волині, щоб “заробити грошей” — 25% від суми, яку назбирає за день у скриньку.

“Хлопця передали ювенальним поліцейським для з’ясування обставин перебування неповнолітнього в іншій області без дорослих, притягнення до відповідальності винних у шахрайстві та залученні дитини до праці”, — пишуть на сайті Муніципальної інспекції “Добродій”.