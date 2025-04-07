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На Івано-Франківщині віддали останню шану захиснику Кіцнаку Василю

Автор: Оксана Марушкевич
07/04/2025 17:46
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Старший солдат, уродженець села Красноїлля, Кіцнак Василь помер внаслідок важкої хвороби.

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Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф

Кіцнак Василь Миколайович народився 16 вересня 1967 року в селі Красноїлля. Після закінчення Красноїльської школи поступив на навчання в Коломийський професійно-технічний навчальний заклад за спеціальністю столяр, де здобув ще категорію водія. Після закінчення начального вузу працював водієм. Проходив строкову службу на посаді заправщика в Южній групі військ.

З 2008 року проживав з дружиною Тетяною в цивільному шлюбі, згодом народився син Василь. Спільно з дружиною виховувати її доньку Софійку. Останні роки проживав у с.Рівня

07 березня 2022 року Василь Миколайович був призваний на службу. Старший солдат сумлінно та з відповідальністю ніс службу на посаді водія-електрика у Верховинському ТЦК та СП.

Помер 5 квітня 2025 року в Івано-Франківській обласній лікарні.