Постріл у ногу: як може здорожчати гардероб Меланії Трамп після впровадження нових мит

Поки світ обговорює нові тарифи на імпорт, про які нещодавно оголосив Дональд Трамп, ми вирішили підрахувати, наскільки здорожчає одяг його дружини Меланії, яка зазвичай обирає речі європейських виробників. Пише ТСН.

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Меланія Трамп обожнює дорогий одяг від європейських дизайнерів. Вона носить взуття від Christian Louboutin і Manolo Blahnik, жакети й пальта від Christian Dior, сукні, блузи та костюми від Dolce & Gabbana. Тренчі у Меланії завжди від Burberry.

Така любов до європейських дизайнерів зумовлена не лише тим, що, як усім відомо, найславетніші доми моди і штаб-квартири найвідоміших брендів одягу та взуття розташовані в Парижі, Лондоні, Мілані й Мадриді. Ще коли Дональд Трамп був обраний вперше, значна частина американського суспільства негативно поставилася до нього, тому кілька американських дизайнерів, як-от Том Форд, Сінті Роулі, Умберто Леон, Керол Лім, Марк Джейкобс і француженка Софі Тиллет, яка одягала Мішель Обаму, демонстративно й категорично відмовилися шити для неї вбрання на інавгурацію її чоловіка.

Зараз ніхто з дизайнерів публічно не демонструє Меланії своєї зневаги, але, очевидно, що й вона не дуже переймається пропагандою американських виробників.

Гардероб Меланії складається переважно з дуже дорогих і часто ексклюзивних речей. Самих лише сумок Birkin у Меланії, за найскромнішими підрахунками, на 200 тисяч доларів. І всі вони, звісно ж, вироблені в Європі.

Отже, ми вирішили порахувати, наскільки приблизно здорожчає гардероб першої леді США після запровадження її чоловіком нових мит на імпортні товари.

Цю сукню-жакет Dolce & Gabbana Меланія демонструвала торік у жовтні на 79-й щорічній вечері, присвяченій пам’яті Фонду Альфреда Е. Сміта. Захід відбувся в Hilton Midtown у Нью-Йорку.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Цей шовковий жакет на офіційному сайті бренду зараз коштує 6 549 долларів.

Якщо після запровадження нового мита продукція італійського бренду здорожчає на 20%, його нова ціна становитиме 7 914 доларів, що на 1 319 доларів більше.

Ця блуза, також від Dolce & Gabbana, яку Меланія одягла на прийом Національної асоціації губернаторів у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні в лютому цього року, може здорожчати на 130 доларів — від 650 до 780.

Дональд і Меланія Трампи / © Getty Images

В листопаді 2024 року Меланія підтримала чоловіка Дональда Трампа під час його виступу у штабі у Вест-Палм-Біч у костюмі Dior, жакет від якого може здорожчати від 4 300 доларів до 5 160, тобто на 860 доларів.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Улюблені туфлі Меланії — човники Christian Louboutin — виробляють у Франції, тому кожна пара, а їх у першої леді США дуже багато, може здорожчати на 169 доларів — від 845 до 1 014.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Бренд Burberry — британський, тому, можливо він здорожчав лише на 10 відсотків, а не на 20. Отже, улюблені тренчі Меланії, яких у неї точно кілька, здорожчають десь на 299 доларів кожен. Зараз тренч Burberry, схожий на той, що носить Меланія, коштує 2 990 доларів, але з урахуванням нового мита в 10% може коштувати вже 3 289.

Меланія Трамп / © Getty Images

Таким чином, всього за 5 речей Дональду Трампу доведеться викласти на 5 767 доларів більше. Але, як-то кажуть, ліс рубають — тріски летять. В будь-якому разі, можливо, Меланії стане у пригоді досвід російських фешионістів, які після впровадження санкцій активно ділилися досвідом, «як перелицювати пальто», та відкривали елітні комісійні магазини, в яких перепродували одне одному брендові речі. Хоча, сподіваємося, до цього не дійде.

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