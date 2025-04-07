Прикарпатцям повідомили, де цього тижня працюватиме “Мобільна медична клініка”

“Мобільна медична клініка” продовжує свою роботу в територіальних громадах Івано-Франківської області.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Мобільна амбулаторія надаватиме послуги за адресами:

09.04 о 10:00 – Отинійська ТГ, с. Сідлище, вул. Молодіжна, 1

11.04 о 10:00 – Гвіздецька ТГ, с. Старий Гвіздець, вул. Січових стрільців, 13 «б»

Під час акції мешканці зможуть зробити:

– флюорографію органів грудної клітки;

– конфіденційно та безоплатно обстежитися на ВІЛ, ТБ, вірусні гепатити та ІПСШ;

– проконсультуватися щодо профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб.

У разі виявлення інфекцій за результатами скринінгу одразу будуть надаватися направлення до спеціалізованих медичних закладів.

“Програма спрямована на зниження рівня соціально значущих інфекційних захворювань в Україні та підвищення рівня раннього виявлення небезпечних хвороб, що сприятиме ефективному лікуванню та зменшенню ризику поширення інфекцій у громадах”, – йдеться у дописі.

Графіки роботи та маршрути виїздів відслідковуйте на офіційних сторінках ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ».