Прикарпатцям повідомили, де цього тижня працюватиме “Мобільна медична клініка”

“Мобільна медична клініка” продовжує свою роботу в територіальних громадах Івано-Франківської області.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Мобільна амбулаторія надаватиме послуги за адресами:
09.04 о 10:00 – Отинійська ТГ, с. Сідлище, вул. Молодіжна, 1
11.04 о 10:00 – Гвіздецька ТГ, с. Старий Гвіздець, вул. Січових стрільців, 13 «б»
Під час акції мешканці зможуть зробити:
– флюорографію органів грудної клітки;
– конфіденційно та безоплатно обстежитися на ВІЛ, ТБ, вірусні гепатити та ІПСШ;
– проконсультуватися щодо профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб.
У разі виявлення інфекцій за результатами скринінгу одразу будуть надаватися направлення до спеціалізованих медичних закладів.
“Програма спрямована на зниження рівня соціально значущих інфекційних захворювань в Україні та підвищення рівня раннього виявлення небезпечних хвороб, що сприятиме ефективному лікуванню та зменшенню ризику поширення інфекцій у громадах”, – йдеться у дописі.
Графіки роботи та маршрути виїздів відслідковуйте на офіційних сторінках ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ».