На війні поліг франківський боєць Юрій Деркач

На війні поліг мешканець Івано-Франківської громади Юрій Деркач.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
У вівторок, 8 квітня о 14:00 розпочнеться прощання з Юрієм в Будинку смутку, що в Івано-Франківську по вул. Ребета, 3.
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.