На війні поліг франківський боєць Юрій Деркач

На війні поліг мешканець Івано-Франківської громади Юрій Деркач.

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Про це пише Правда з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

У вівторок, 8 квітня о 14:00 розпочнеться прощання з Юрієм в Будинку смутку, що в Івано-Франківську по вул. Ребета, 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.