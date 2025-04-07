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На війні поліг франківський боєць Юрій Деркач
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг франківський боєць Юрій Деркач

Автор: Олег Мамчур
07/04/2025 18:40
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На війні поліг мешканець Івано-Франківської громади Юрій Деркач.

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Про це пише Правда з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

У вівторок, 8 квітня о 14:00 розпочнеться прощання з Юрієм в Будинку смутку, що в Івано-Франківську по вул. Ребета, 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.