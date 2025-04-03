На Івано-Франківщині відкриють перший в області модульний реабілітаційний центр

Спільними зусиллями команди Івано-Франківської ОДА та благодійного фонду «Мув Юкрейн», в області реалізують такий потрібний у цей час проєкт. Модульний центр у Верховині надаватиме реабілітаційні послуги дорослим та дітям.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За сприяння фонду вже вдалося відновити реабілітаційні відділення та відкрити нові, зазначає Світлана Онищук, передає Правда.іф.
На сьогодні готується початок будівельних робіт у Верховині — на базі багатопрофільної лікарні, де й планується встановлення модульного центру. Він дозволить охопити реабілітаційними послугами дорослих та дітей у стаціонарних умовах.
У медзакладі діє відділення реабілітації та відновлювальної медицини, де надають такі послуги амбулаторно. За цей період проліковано 40 пацієнтів, серед яких — наші захисники та місцеві мешканці.
Зараз у Верховині є потреба відкрити центр, де надаватимуть реабілітаційну допомогу в стаціонарі, щоби не доводилося їздити задля цього до сусіднього Косівського району.
«Розширення мережі реабілітаційних центрів — один з пріоритетів на сьогодні. Вдячна нашим міжнародним партнерам, за сприяння яких маємо змогу це робити», — підкреслила Світлана Онищук.