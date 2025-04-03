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На Івано-Франківщині відкриють перший в області модульний реабілітаційний центр

Автор: Оксана Марушкевич
03/04/2025 15:40
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Спільними зусиллями команди Івано-Франківської ОДА та благодійного фонду «Мув Юкрейн», в області реалізують такий потрібний у цей час проєкт. Модульний центр у Верховині надаватиме реабілітаційні послуги дорослим та дітям.

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 За сприяння фонду вже вдалося відновити реабілітаційні відділення та відкрити нові, зазначає  Світлана Онищук, передає Правда.іф.

На сьогодні готується початок будівельних робіт у Верховині — на базі багатопрофільної лікарні, де й планується встановлення модульного центру. Він дозволить охопити реабілітаційними послугами дорослих та дітей у стаціонарних умовах.

У медзакладі діє відділення реабілітації та відновлювальної медицини, де надають такі послуги амбулаторно. За цей період проліковано 40 пацієнтів, серед яких — наші захисники та місцеві мешканці.

Зараз у Верховині є потреба відкрити центр, де надаватимуть реабілітаційну допомогу в стаціонарі, щоби не доводилося їздити задля цього до сусіднього Косівського району.

«Розширення мережі реабілітаційних центрів — один з пріоритетів на сьогодні. Вдячна нашим міжнародним партнерам, за сприяння яких маємо змогу це робити», — підкреслила Світлана Онищук.