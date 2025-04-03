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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську правоохоронці перевіряють повідомлення про постріли. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/04/2025 15:36
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3 квітня 2025 року на вулиці Матейка в Івано-Франківську жінка почула звуки пострілів. Це трапилося опівдні.

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Про це Правді повідомили у пресслужбі сектору комунікації поліції в області.

Жителька Івано-Франківська зателефонувала у поліцію о 12:37. Вона розповіла, що чула постріли на вулиці Матейка.

Також заявниця бачила двох невідомих чоловіків, які сідали в автомобіль темного кольору. Наразі ніхто не травмувався — поліцейські не отримували інших скарг через цей випадок.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.