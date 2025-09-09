На Івано-Франківщині зарплати нижчі за середні по Україні

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій в Івано-Франківській області у липні 2025 року становив 21,3 тис. грн.

Для порівняння, у середньому по Україні цей показник склав 26,5 тис. грн., пише Ратуша з посиланням на обласне управління статистики.

Вищою за середньообласний рівень (на 4,8–44,1%) була заробітна плата у таких сферах:

фінансова та страхова діяльність – 22,3 тис. грн ;

; професійна, наукова та технічна діяльність – 23,8 тис. грн ;

; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 24,3 тис. грн ;

; промисловість – 27,9 тис. грн ;

; інформація та телекомунікації – 29,1 тис. грн ;

; сільське, лісове та рибне господарство – 29,2 тис. грн ;

; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 30,7 тис. грн.

Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – лише 14,7 тис. грн.