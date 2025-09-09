На Івано-Франківщині зарплати нижчі за середні по Україні

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій в Івано-Франківській області у липні 2025 року становив 21,3 тис. грн.
Для порівняння, у середньому по Україні цей показник склав 26,5 тис. грн., пише Ратуша з посиланням на обласне управління статистики.
Вищою за середньообласний рівень (на 4,8–44,1%) була заробітна плата у таких сферах:
- фінансова та страхова діяльність – 22,3 тис. грн;
- професійна, наукова та технічна діяльність – 23,8 тис. грн;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 24,3 тис. грн;
- промисловість – 27,9 тис. грн;
- інформація та телекомунікації – 29,1 тис. грн;
- сільське, лісове та рибне господарство – 29,2 тис. грн;
- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 30,7 тис. грн.
Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – лише 14,7 тис. грн.