Студентка ІФНТУНГ отримала академічну стипендію імені Героя Небесної Сотні

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 20:52
Студентці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Лілії Мариневич Міністерство освіти і науки України призначило академічну стипендію імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського за спеціальністю “Економіка”.

Про це пише Правда.іф з посиланням на голову ІваноФранківської ОВА Світлану Онищук 

Це – вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні та підтримка студентів з високими результатами у навчанні та активною громадянською позицією.

Стипендію виплачують впродовж навчального року, щомісяця – в розмірі 4 000 грн.

