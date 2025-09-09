Студентка ІФНТУНГ отримала академічну стипендію імені Героя Небесної Сотні

Студентці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Лілії Мариневич Міністерство освіти і науки України призначило академічну стипендію імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського за спеціальністю “Економіка”.
Про це пише Правда.іф з посиланням на голову ІваноФранківської ОВА Світлану Онищук
Це – вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні та підтримка студентів з високими результатами у навчанні та активною громадянською позицією.
Стипендію виплачують впродовж навчального року, щомісяця – в розмірі 4 000 грн.