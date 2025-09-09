Олена Кравець здивувала кардинальною зміною образу

Українська ведуча та акторка Олена Кравець повністю змінила свій звичний образ, обравши новий стиль, який нагадує моду вісімдесятих. Пише ТСН.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У своїх нових сторіз в Instagram артистка відповіла на запитання прихильників і продемонструвала свою нову зачіску — об’ємні кучері, які нагадують популярні у вісімдесятих роках хімічні завивки.

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Також Кравець пожартувала і сказала підписникам не лякатися, адже в такому амплуа вона постала через знімання нового шоу. Знаменитість описала це як повернення у 80-ті та 90-ті.

“Не лякайтеся, не дивуйтеся. Трошки зміна образу. Були сьогодні дивовижні знімання, назад у вісімдесяті, дев’яності. Назад в мої роки”, — сміється Олена.

Окрім цього, ведуча відповіла на декілька запитань від підписників. Вона поділилася своїми “ритуалами” для відновлення сил, думками про спільний з донькою подкаст “Вдома поговоримо” та розповіла про улюблені місця в рідному Кривому Розі.