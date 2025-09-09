Франківські чиновники перевірили вулиці та хід будівництва житла для ВПО. ФОТО

Традиційна велоінспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінківим нині охопила вулиці Коновальця, Дудаєва та Ребета. Нині не лише перевірили ці вулиці, а ще й завітали на будівництво житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб, яке фінансується Євросоюзом та управляється NEFCO.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

Також традиційно в рамках інспекції подивились порядок на цих вулицях. Помітили, що десь треба підлатати яму, десь ретельніше прибрати в ділянках, де більш людно, а десь покосити траву. Також доручили на вулиці Дудаєва висадити дерева та заасфальтувати прохідну частину, де на це є потреба.

«Сьогодні ми інспектували район вулиці Коновальця та паралельних вулиць. Особливу увагу звертали на ямковий ремонт, також на прибирання. І, звичайно, дивилися на ті всі інші доручення, які потрібно було виконати за попередній період» , – каже директор КП «Благоустрій» Михайло Яцків.

Не оминули увагою і заклади дошкільної освіти. Заїхали в ясла-садок №9 “Дзвіночок”. Там зараз проводять електричне опалення, щоб діти були в теплі вже до початку опалювального сезону.

А ще завітали на будівництво двох житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб, яке фінансується Євросоюзом. Детальніше про стадію будівництва та що ще планується зробити для комфорту мешканців, які тут будуть проживати, розповів виконроб будівельного майданчика Іван Шийко.

«Це об’єкт є для внутрішньо переміщених осіб. Який фінансується Євросоюзом та реалізовується за підтримки міжнародного фонду НЕФКО. Він розрахований, як бачимо, на два будинки на 170 квартир з ремонтом. Зараз ми закінчуємо по першому будинку моноліт – залізобетонні роботи. Також триває мурування і внутрішні роботи. Такі як сантехніка і інші мережі. Тут буде прибудинкова територія, дитячі майданчики, прогулянкові зони тощо», – зазначає виконроб будівельного майданчика Іван Шийко.

Питання житла для внутрішньо переміщених осіб є надзвичайно актуальним для міста. За словами директора департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайла Смушака, на постійне житло чекають майже 500 ВПО, а на тимчасове — понад 800 осіб.

«Хочеться відзначити, що в нас майже 500 людей стоїть на черзі на постійне житло з числа внутрішньо-переміщених осіб. І понад 800 – на тимчасове. Це дуже багато. Звичайно що ми не забезпечимо цих всіх внутрішньо переміщених осіб житлом в межах цих будинків. Але сподіваємося, що будуть ще якісь подібні грантові кошти”, – говорить Михайло Смушак.

Крім того, він наголосив, що порядок у місті залежить не лише від комунальників, а й від власників приватних територій. Тому місто закликає підтримувати належний стан своїх ділянок, щоб спільними зусиллями забезпечити чистоту та охайність.

«Ну і також зелена зона, де ми знаходимося, є власники, відповідно інспекція зобов’язує, щоб люди підтримували свою територію в належному стані. Тому що за такі речі має відповідати власник. Якщо комунальна земля – то звичайно ми своїх працівників даємо і вони це прибирають. Але таке бути не може. Тому хай буде соромно тим власникам, які мають ці ділянки у своїй власності приватній і які суміжні, що вони от так запустили все», – зауважує директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

Також в планах відремонтувати дорогу, про яку давно просили люди.