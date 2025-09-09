Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени

Осінь традиційно є непростим періодом для енергетичної сфери, а останні обстріли енергетичної інфраструктури лише посилюють занепокоєння. Про це написав у Facebook генеральний директор енергетичної компанії “Yasno” Сергій Коваленко.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

За його словами, попри невизначеність, енергетики зробили висновки з усіх попередніх атак і мають практичний досвід дій у кризових ситуаціях.

«Енергетики вже мають досвід (краще б не мали, звичайно), але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак», – зазначив Коваленко.

Він порадив українцям не розслаблятися та заздалегідь підготуватись до різних сценаріїв. Зокрема:

– мати заряджені пауербанки та ліхтарики;

– продумати дії на випадок тривалих відключень світла;

– тримати вдома запас води та довготривалих продуктів.

Для бізнесу:

– перевірити генератори та інші установки резервного живлення;

– розглянути варіант встановлення систем безперебійного живлення (ДБЖ);

Коваленко наголосив, що йдеться не про нагнітання, а про відповідальну підготовку.