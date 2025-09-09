Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени

Осінь традиційно є непростим періодом для енергетичної сфери, а останні обстріли енергетичної інфраструктури лише посилюють занепокоєння. Про це написав у Facebook генеральний директор енергетичної компанії “Yasno” Сергій Коваленко.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За його словами, попри невизначеність, енергетики зробили висновки з усіх попередніх атак і мають практичний досвід дій у кризових ситуаціях.
«Енергетики вже мають досвід (краще б не мали, звичайно), але вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак», – зазначив Коваленко.
Він порадив українцям не розслаблятися та заздалегідь підготуватись до різних сценаріїв. Зокрема:
– мати заряджені пауербанки та ліхтарики;
– продумати дії на випадок тривалих відключень світла;
– тримати вдома запас води та довготривалих продуктів.
Для бізнесу:
– перевірити генератори та інші установки резервного живлення;
– розглянути варіант встановлення систем безперебійного живлення (ДБЖ);
Коваленко наголосив, що йдеться не про нагнітання, а про відповідальну підготовку.
«Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати», – додав він.