В Івано-Франківській лікарні понад два роки безкоштовно доглядають за важкохворими пацієнтами

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні вже понад два роки діє сервісна служба, яка допомагає важкохворим пацієнтам із доглядом та щоденними гігієнічними процедурами. Усі послуги є безкоштовними.

Повідомляє КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”, передає Правда.іф.

Команда спеціалістів відвідує пацієнтів у реанімаційних відділеннях та палатах

Як зазначають у медзакладі, щодня команда спеціалістів відвідує пацієнтів у реанімаційних відділеннях та палатах, надаючи допомогу тим, хто не може самостійно подбати про себе.

«Пацієнта потрібно вміти правильно повернути, потримати, перевдягти чи одягнути підгузок. Ми також виконуємо повний спектр гігієнічних процедур: миємо, бриємо, причісуємо», – розповідає працівниця служби Наталія Князева, яка понад 15 років доглядала за хворими в Італії.

У роботі застосовують спеціальне обладнання, зокрема й ліжко для купання лежачих пацієнтів.

Рідні та самі хворі відзначають, що така допомога не лише полегшує фізичний стан, а й позитивно впливає на емоційне здоров’я та впевненість у собі.